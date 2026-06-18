Als Experte über 134.000 verschwundene Menschen spricht, verschlägt es Markus Lanz die Sprache

Hamburg - Am Mittwochabend sprachen die Gäste bei Markus Lanz (57) über den bisherigen Verlauf der Fußball-WM . Dabei berichtete der Lateinamerika-Experte Klaus Ehringfeld (62) über den Kampf gegen die allmächtigen und rivalisierenden Drogenkartelle in Mexiko, einem der Gastgeberländer des FIFA-Spektakels.

Klaus Ehringfeld (62) wurde live aus Mexico City ins Studio geschaltet. © ZDF/Markus Hertrich

"Sie sagten, das ist eine WM im Kriegszustand in Mexiko, führen Sie einmal aus, warum?", fragte Lanz seinen Gast einleitend, der aus Mexiko-City dazugeschaltet wurde.

"Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, gibt es eigentlich keinen Tag, an dem ich keine Pickup-Trucks sehe mit schwer bewaffneten Männern der Nationalgarde, der Armee oder der Polizei", erklärte der Lateinamerika-Experte.

Die Regierung wolle damit das Bild vermitteln, dass Mexiko ein sicheres Land sei und man die Drogenkartelle unter Kontrolle habe. Dies entspreche jedoch nur bedingt der Wahrheit.

"Sie haben 134.000 Menschen, die vermisst und verschwunden sind", erklärt Ehringfeld über die Folgen des brutalen Krieges zwischen den Drogen-Gangstern, die Menschen entführen und zwangsrekrutieren. "Sie wurden von den Kartellen irgendwo in Säure aufgelöst und existieren längst nicht mehr oder liegen in Massengräbern im Umkreis von fünf Kilometern eines WM-Stadions, das ist die eigentliche Tragik."