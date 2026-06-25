Als Gast bezweifelt, dass gezeigtes Video echt ist, reagiert Markus Lanz sofort

Hamburg - In der Sendung von Markus Lanz (57) war es am Mittwochabend – passend zur WM – wieder Zeit für ein Fußball-Thema. Gemeinsam mit seiner Runde besprach der Moderator die Frage, wie einstige Regierungschefs die Weltmeisterschaften für ihre Zwecke nutzten. Dabei sorgte ein gezeigtes Video mit der Ex-Kanzlerin bei einem Gast für Verwirrung.

Journalist Robin Alexander (51) thematisierte die erste Neujahrsansprache der Ex-Kanzlerin. © ZDF/Cornelia Lehmann

Zunächst hatte der geladene Journalist Robin Alexander (51) berichtet, dass die Berater-Teams um Angela Merkel (71, CDU) vor der Herausforderung standen, ihren weiblichen Charakter mit der damaligen WM zu verknüpfen und eine authentische Fußball-Begeisterung darzustellen.

"Und dann sieht man in der ersten Neujahrsansprache von Merkel von 2005 auf 2006 wie sie sagt, dass jetzt die Weltmeisterschaft komme und sie den Männern viel Glück wünsche. Bei den Frauen habe es ja auch funktioniert. [...]", erinnert sich Alexander.

Direkt unterbrach Lanz sein Gegenüber: "Das müssen wir uns anschauen! Eine spektakuläre Neujahrsansprache", ließ er verheißungsvoll das entsprechende Material einspielen, wo Merkel wörtlich sagt: "Die Frauen-Fußballnationalmannschaft ist ja schon Fußball-Weltmeister und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen."

Darauf sagte der ebenfalls anwesende Sportkommentator Marcel Reif (76) völlig überrascht: "Das ist KI. Hör auf!", äußerte er Zweifel. Sofort reagierte Lanz: "Das ist echt. Das ist alles echt", erwiderte er. Auch andere Gäste stimmten dem Moderator zu.