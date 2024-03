CSU-Generalsekretär wird bei Lanz bloßgestellt: "Ernsthaft? Sie wussten das?"

CSU-Generalsekretär Martin Huber (46) hatte in der Lanz-Sendung vom Dienstag mehrmals mit der Glaubwürdigkeit seiner Partei zu kämpfen. © ZDF/Cornelia Lehmann

Vor allem die eigenen Widersprüche, für die die Christsozialen zunehmend in die Kritik geraten, flogen ihm dabei um die Ohren.

Ähnlich wie Partei-Chef Markus Söder (57) immer öfter an der eigenen Glaubwürdigkeit gemessen wird - mal für, mal gegen Cannabis, mal für, mal gegen Atomausstieg, mal für, mal gegen Marschflugkörper für die Ukraine - hatte auch Huber in der ZDF-Talkshow von Namensgeber Markus Lanz (54) zu kämpfen.

So kritisierte der CSU-Mann die Ampel-Regierung dafür, "grüne Kühlschränke in Kolumbien, den ÖPNV in Lateinamerika, Fahrradwege in Peru" finanziell zu unterstützen. Das Problem: Genau diese Projekte wurden einst vom einstigen CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller (68) vorangetrieben.

Lanz konfrontierte Huber damit und wollte wissen, ob das, "was so klingt wie so herrlich gagaeske, grün-links versiffte, ideologisch motivierte Projekte - dass das in Wahrheit alles Projekte waren, die ausgerechnet ein CSU-Entwicklungsminister eingetütet hat?"

Plötzlich ging es dem CSU-Mann - der zugeben musste, das zu wissen - gar nicht mehr um die Projekte selbst, sondern dass die Ampel sie zu diesem Zeitpunkt umsetzt. "Ernsthaft? Sie wussten das?", kann der Moderator diese Situation kaum fassen - musste im Laufe der Sendung sogar sichtlich lachen.