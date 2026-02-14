Gast bei "Markus Lanz" mit düsterer Prognose: "Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen"

Hamburg - Am Donnerstagabend hat Markus Lanz (56) ein - nach eigener Einschätzung - "echt gutes Buch" der gebürtigen Sächsin Jana Hensel (49) thematisiert. Die Autorin wagt in ihrer Lektüre eine düstere Prognose.

Autorin Jana Hensel (49) bezog im Gespräch mit Markus Lanz (56) Stellung zu ihrer Aussage im Buch. © ZDF/Markus Hertrich

Es ist ein Satz, den der Moderator unbedingt vorlesen musste, weil er beim Lesen "hängengeblieben" sei. So schreibe Hensel auf Seite 19: "Das Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen - vielleicht ist es schon da."

Umgehend wollte Lanz daran anschließend wissen: "Wann sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?" Darauf die "Zeit"-Journalistin: "Eigentlich schon vor einem Jahr in den Tagen nach der Bundestagswahl." Sie habe die Karte mit den Zweitstimmen-Ergebnissen "schockiert", wo fast alle Wahlkreise im Osten blau eingefärbt waren.

"Es ist eben nicht mehr so, dass wir nach jener Bundestagswahl sagen konnten, dass die AfD [nur] erfolgreich in strukturschwachen Räumen, im ländlichen Raum ist, sondern wir sehen eigentlich, dass die alte Karte der DDR wieder hervortritt. Die AfD hat ja so gut wie alle Wahlkreise für sich gewonnen."

Dies sei der Moment gewesen, wo sie hätte feststellen müssen, dass etwas zu Ende geht. "Das war der Punkt, wo ich dachte, ich muss das jetzt mal aufschreiben, ich muss nochmal an den Anfang zurückgehen und die Geschichte des Ostens seit 1990 erzählen."