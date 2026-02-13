Gast bei "Markus Lanz" mit düsterer Prognose: "Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen"
Hamburg - Am Donnerstagabend hat Markus Lanz (56) ein - nach eigener Einschätzung - "echt gutes Buch" der gebürtigen Sächsin Jana Hensel (49) thematisiert. Die Autorin wagt in ihrer Lektüre eine düstere Prognose.
Es ist ein Satz, den der Moderator unbedingt vorlesen musste, weil er beim Lesen "hängengeblieben" sei. So schreibe Hensel auf Seite 19: "Das Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen - vielleicht ist es schon da."
Umgehend wollte Lanz daran anschließend wissen: "Wann sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?" Darauf die "Zeit"-Journalistin: "Eigentlich schon vor einem Jahr in den Tagen nach der Bundestagswahl." Sie habe die Karte mit den Zweitstimmen-Ergebnissen "schockiert", wo fast alle Wahlkreise im Osten blau eingefärbt waren.
"Es ist eben nicht mehr so, dass wir nach jener Bundestagswahl sagen konnten, dass die AfD [nur] erfolgreich in strukturschwachen Räumen, im ländlichen Raum ist, sondern wir sehen eigentlich, dass die alte Karte der DDR wieder hervortritt. Die AfD hat ja so gut wie alle Wahlkreise für sich gewonnen."
Dies sei der Moment gewesen, wo sie hätte feststellen müssen, dass etwas zu Ende geht. "Das war der Punkt, wo ich dachte, ich muss das jetzt mal aufschreiben, ich muss nochmal an den Anfang zurückgehen und die Geschichte des Ostens seit 1990 erzählen."
Autorin Jana Hensel über den Osten: "Nehme einen extremen Verdruss wahr"
Markus Lanz las einen weiteren Satz aus Hensels Buch vor: "Ein immer größer werdender Teil der Ostdeutschen will diese Demokratie nicht mehr."
Dazu erklärte die 49-Jährige. "Ich nehme im Osten einen extremen Verdruss an den Institutionen, an den Parteien, auch an den Medien wahr [...]."
Der Gastgeber hakte angesichts der zuvor erwähnten Textpassage nach: "Sie haben keinen Zweifel an dieser These? Das war natürlich mein erster Gedanke: Stimmt diese These überhaupt?"
Darauf entgegnete Hensel: "Ich würde ja sagen, dass es keine These ist, Herr Lanz. Das ist keine Schreibtisch-These [...]", stellt sie klar und führt weiter aus: "Ich bin so lange im Osten unterwegs [...]. Es beschreibt schlicht die Realität. Man erreicht die Menschen nicht mehr."
