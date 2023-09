Rumms, das hat gesessen! Lanz und Precht knöpfen sich Böhmermann vor

Danach gerieten die Podcaster richtig in Wallung und knöpften sich passend zum Thema einen prominenten Kollegen vor: "Wir können nicht die Nazi-Grenze einen Zentimeter rechts von der Mitte anfangen lassen", so Precht, der dieses Gefühl in der öffentlichen Debatte oft habe. Als Beispiel nannte er den Satiriker Jan Böhmermann.

Was Lanz in der anschließenden Debatte gestört habe, sei das Verhalten Böhmermanns, als der sich argumentativ in die Ecke gedrängt gefühlt habe. "Dann nimmt er immer den Notausgang Satire", so Lanz. Erst zündeln und sich dann auf seiner Berufsbezeichnung ausruhen wollen, wenn es eng wird, sei etwas, was ihn wahnsinnig störe.

"Das ist eine Form von Feigheit letztens Endes auch", sagte der Talk-Master. Wer den Mund aufmacht, müsse im Anschluss auch zu seinem Gesagten stehen und es glaubwürdig vertreten können.

Trotz alles Kritik zeigte sich das Podcast-Duo am Ende versöhnlich. "Böhmermann beschäftigt sich gern mal mit uns, jetzt beschäftigen wir uns mit ihm, finde ich gut", so Markus Lanz.