"Schiebt diese Leute ab!": Was Grünen-OB sagt, kann Markus Lanz nicht fassen

Hamburg/Hannover - Es ist ein Begriff, der den gesellschaftlichen Diskurs derzeit massiv bestimmt: In Deutschland wird über das Stadtbild regelrecht gestritten. Auch Markus Lanz (56) ließ es sich am Mittwochabend nicht nehmen, in die Debatte einzusteigen und mit seinen Gästen die Thematik aufzugreifen. Die Stimmung war mitunter angespannt.

Am Mittwochabend diskutierte Markus Lanz (56, l.) mit dem OB von Hannover, Belit Onay (44, Grüne). © Montage: ZDF/Markus Hertrich (2)

So lieferte sich der Moderator ein Wortgefecht mit Belit Onay (44, Grüne), dem Oberbürgermeister von Hannover.

Er beklagte deutlich die Stadtbild-Äußerung des Bundeskanzlers. Zwar gebe es in deutschen Städten Herausforderungen wie die Obdachlosigkeit, aggressive Jugend-Gruppen oder die Drogen-Szene. Aber: "Keines dieser Probleme in Hannover oder auch in anderen Städten wird sich durch Abschiebungen lösen lassen", ist sich der Politiker sicher.

Angesichts der erwähnten Probleme erklärte Lanz daraufhin: "Ich find's interessant, dass wir jetzt das erste Mal - und das ist der Verdienst von Friedrich Merz - offen darüber reden", betonte der Gastgeber.

"Das glaube ich nicht", widersprach Onay. "Doch!", ging Lanz sogleich zum Angriff über und konfrontierte sein Gegenüber mit einer Umfrage: "Bei Ihnen in der Stadt fühlen sich nachts nur noch 14 Prozent der Bewohner im Innenstadtbereich sicher." Der Moderator weiter: "Das ist doch irre! Das kann doch nicht unser Anspruch sein [...]."

Darauf Onay: "Das kann auch nicht der Anspruch sein."