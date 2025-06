"Sendezeit vorbei": Diese Reaktion von Söder passt Markus Lanz überhaupt nicht

Hamburg - Um die Zurückweisungen an den deutschen Grenzen entbrannte nach einem aufsehenerregenden Gerichtsurteil eine hitzige Debatte, in die sich sogar Bundeskanzler Friedrich Merz (69) mit einem Machtwort einschaltete. Auch Markus Lanz (56) wollte die Situation nicht unkommentiert lassen. Er begrüßte deshalb CSU-Politiker Markus Söder (58) in seiner Sendung.