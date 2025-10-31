"Schiebt diese Leute ab!": Was Grünen-OB sagt, kann Markus Lanz nicht fassen
Hamburg/Hannover - Es ist ein Begriff, der den gesellschaftlichen Diskurs derzeit massiv bestimmt: In Deutschland wird über das Stadtbild regelrecht gestritten. Auch Markus Lanz (56) ließ es sich am Mittwochabend nicht nehmen, in die Debatte einzusteigen und mit seinen Gästen die Thematik aufzugreifen. Die Stimmung war mitunter angespannt.
So lieferte sich der Moderator ein Wortgefecht mit Belit Onay (44, Grüne), dem Oberbürgermeister von Hannover.
Er beklagte deutlich die Stadtbild-Äußerung des Bundeskanzlers. Zwar gebe es in deutschen Städten Herausforderungen wie die Obdachlosigkeit, aggressive Jugend-Gruppen oder die Drogen-Szene. Aber: "Keines dieser Probleme in Hannover oder auch in anderen Städten wird sich durch Abschiebungen lösen lassen", ist sich der Politiker sicher.
Angesichts der erwähnten Probleme erklärte Lanz daraufhin: "Ich find's interessant, dass wir jetzt das erste Mal - und das ist der Verdienst von Friedrich Merz - offen darüber reden", betonte der Gastgeber.
"Das glaube ich nicht", widersprach Onay. "Doch!", ging Lanz sogleich zum Angriff über und konfrontierte sein Gegenüber mit einer Umfrage: "Bei Ihnen in der Stadt fühlen sich nachts nur noch 14 Prozent der Bewohner im Innenstadtbereich sicher." Der Moderator weiter: "Das ist doch irre! Das kann doch nicht unser Anspruch sein [...]."
Darauf Onay: "Das kann auch nicht der Anspruch sein."
Im weiteren Verlauf der Sendung sorgte der OB mit einer Forderung für Verwirrung bei Markus Lanz.
So griff Onay einen Fall von 2017 aus Niedersachsen auf, welches als erstes Bundesland einen Gefährder aus Göttingen in sein Heimatland abgeschoben hatte. "Ich finde das richtig", betonte der Grüne. "Aber dann macht es doch auch. Dann setzt es um. Dann schiebt diese Leute auch ab!", so das Stadtoberhaupt.
Lanz konnte es nicht fassen. Er erinnerte an Onays Parteizugehörigkeit und sagte: "Ich bitte Sie! Mehr Tabu geht nicht."
Die komplette, rund 76-minütige Folge mit allen Aussagen und Standpunkten kann in der ZDF-Mediathek auf Abruf angesehen werden.
