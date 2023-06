Dieser "Sketch" wird Markus Lanz nicht schmecken...

Wer Schleckys "Browser Ballett" nicht kennt: Das war bisher in Sketchen verpackte Satire - knapp und kurz also. Dabei kam er auch mal recht pietätlos daher, als er seinen eigenen Tod verkünden ließ oder während der Pandemie wenig Schmeichelhaftes vom Satire-Stapel ließ . In der neuen Staffel dreht sich alles in 30 Minuten um nur EIN Thema.

Lanz und Precht - der Podcast. Schleckys "Browser Ballett" samt Ensemble nimmt eindeutig Bezug auf die beiden ZDF-Gesichter. © ZDF/Christian Bruch

Im fiktiven Szenario lässt Schlecky "Putin eine Atombombe über Deutschland zünden". Und was macht der Deutsche (angeblich)? Statt zu versuchen zu fliehen, glotzen die Deutschen den "Talk zur Bombe", um beim Star-Talker "Magnus Richter" (Fabian Hinrichs als Lanz) Orientierung zu finden...

Und Schauspieler Hinrichs (49) bringt den oft überheblich wirkenden Lanz hervorragend zur Geltung - unübertrieben und partiell auch unhöflich sowie ein wenig schleimig. Bereits die Vorstellung der "Talk-Runde", in der unter anderem eine Klima-Kleberin, eine Feministin (vielleicht angelehnt an Alice Schwarzer, 80), ein Schauspieler (Method Actor Jürgen Hahn alias Wolfgang Bahro, 62, von GZSZ) sowie der flach labernde "Philosoph" sitzt, bleibt einem der Humor im Hals stecken. Denn es wirkt echt und so oberflächlich, wie so mancher Talk eben daherkommt.

Das Ganze ist grotesk, aber in Hinblick auf die aktuelle Talk-Landschaft sehr nah an der Realität, in der die immer selben Gäste das immer selbe daherreden... Im Angesicht der (atomaren) Gefahren wird "gelabert", was das Zeug hält. Zwischendurch 'ne Werbung fürs Buch des "Podcast-Philosophen". Die Klima-Kleberin will das 9-Euro-Ticket, die Feministin redet vom Penis-Kampf, der Schauspieler über sich. Alles, wie man es eben kennt.

Am Ende die heulende Sirene, weil es einen weiteren Atom-Bombenabwurf gibt - diesmal auf Berlin. Lanz, ähm, Hinrich sendet weiter LIVE - aus dem Bunker... während die Klima-Kleberin oben im Studio ihrem Tod entgegengeht. Bitter!