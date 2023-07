Matt Damon und Emily Blunt gestehen: Dieses Detail an Cillian Murphy hat sie ständig irritiert

Los Angeles (Kalifornien/USA) - "Barbenheimer" (Mischname aus Barbie und Oppenheimer) lieferte am Wochenende genau das, was sich Kinofans weltweit erhofft hatten. Die Blockbuster spülten viel Geld in die Kassen, wurden außerdem von Publikum und Kritikern geradezu mit Lob überhäuft. Natürlich zeigten sich die Stars unter diesen Umständen in bester Plauderlaune. So verrieten Matt Damon (52) und Emily Blunt (40), welches Detail an Cillian Murphy (47) sie während der Dreharbeiten zu Oppenheimer immer wieder irritiert hatte.