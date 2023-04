"Kampf der Realitystars"-Matthias offenbart seine Beauty-Kosten, und die haben es in sich

Hammelburg/Marktheidenfeld/Thailand - Am heutigen Mittwoch ist es endlich wieder so weit: Der "Kampf der Realitystars" geht in eine neue Runde! Und mit an Bord ist auch "Allestester" Matthias Mangiapane (39). Damit er nicht nur dort, sondern im TV-Alltag stets eine gute Figur abgibt, verriet er jetzt, was ihn die Erhaltung seines Erscheinungsbilder regelmäßig kostet.