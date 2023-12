Matthias Schweighöfer verrät: So "wurde ich gechillter"

Matthias Schweighöfer (l.) war einer der Gäste der letzten "Wetten, dass.. ?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73). © Philipp von Ditfurth/dpa

Der ständige Reisestress hat aber noch eine andere Auswirkung auf sein Leben und seinen Beruf: Jetlag!

Besonders wenn er aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurückkehrt, empfinde er die Folgen der Zeitverschiebung manchmal als schwierig. Allerdings sieht der 42-Jährige auch darin etwas Positives.

Denn sobald er wieder in Berlin gelandet sei, wäre er sofort mit Dreharbeiten beschäftigt, sodass zum Schlafen überhaupt keine Gelegenheit sei. "Dadurch stellt sich mein Biorhythmus leichter um", ließ er die Leser wissen.

Der Darsteller war zuletzt zu Gast bei der letzten Episode von "Wetten, dass.. ?" mit TV-Legende Thomas Gottschalk (73), der ihn kurzerhand mit Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (39) verwechselte.

Kurz vor Weihnachten wird Schweighöfer dann noch in dem Biopic "Girl You Know It's True" in der Rolle des Skandal-Produzenten Frank Farian (82) zu sehen sein, der Ende der 1980er Jahre großen Erfolg mit dem Fake-Popduo Milli Vanilli feierte.