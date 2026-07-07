"Das tut mir wirklich leid": Max Giesinger sagt Konzert ab! Das ist der Grund

Hamburg/Schleusegrund - Seit Ende Mai ist Max Giesinger (37) auf seiner "Glück auf den Straßen"-Open-Air-Tour unterwegs. Noch bis Ende September tourt er damit durch ganz Deutschland. Doch ein Termin wurde nun kurzerhand gecancelt.

Max Giesinger (37) hat ein Konzert im August in Thüringen abgesagt. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

"Leider müssen wir das Konzert in Steinbach-Langenbach am 22. August absagen", schreibt der Musiker am Montag in seiner Instagram-Story.

Gelegen in der Gemeinde Schleusegrund (Landkreis Hildburghausen) in Thüringen, hätte das Konzert dort im Naturtheater stattfinden sollen.

Der Grund für die Absage ist ernüchternd: zu wenig verkaufte Tickets! "So eine Show auf die Beine zu stellen ist inzwischen mit sehr hohen Kosten verbunden", schreibt Giesinger weiter.

"Deshalb muss sie am Ende leider auch wirtschaftlich funktionieren. In diesem Fall wurden leider nicht genügend Tickets verkauft, um die Show wie geplant realisieren zu können."

Die Entscheidung, die Show nicht stattfinden zu lassen, fiel dem Sänger ("80 Millionen") jedoch alles andere als leicht.

"Das tut mir wirklich leid", so der 37-Jährige. "Ich hätte wahnsinnig gerne mit euch einen schönen Abend im Naturtheater verbracht."