"Das tut mir wirklich leid": Max Giesinger sagt Konzert ab! Das ist der Grund

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Max Giesinger hat ein Konzert in Steinbach-Langenbach abgesagt. Der Grund dafür ist, dass dafür zu wenig Tickets verkauft wurden.

Von Jana Steger

Hamburg/Schleusegrund - Seit Ende Mai ist Max Giesinger (37) auf seiner "Glück auf den Straßen"-Open-Air-Tour unterwegs. Noch bis Ende September tourt er damit durch ganz Deutschland. Doch ein Termin wurde nun kurzerhand gecancelt.

Max Giesinger (37) hat ein Konzert im August in Thüringen abgesagt. (Archivfoto)
Max Giesinger (37) hat ein Konzert im August in Thüringen abgesagt. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

"Leider müssen wir das Konzert in Steinbach-Langenbach am 22. August absagen", schreibt der Musiker am Montag in seiner Instagram-Story.

Gelegen in der Gemeinde Schleusegrund (Landkreis Hildburghausen) in Thüringen, hätte das Konzert dort im Naturtheater stattfinden sollen.

Der Grund für die Absage ist ernüchternd: zu wenig verkaufte Tickets! "So eine Show auf die Beine zu stellen ist inzwischen mit sehr hohen Kosten verbunden", schreibt Giesinger weiter.

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"Deshalb muss sie am Ende leider auch wirtschaftlich funktionieren. In diesem Fall wurden leider nicht genügend Tickets verkauft, um die Show wie geplant realisieren zu können."

Die Entscheidung, die Show nicht stattfinden zu lassen, fiel dem Sänger ("80 Millionen") jedoch alles andere als leicht.

"Das tut mir wirklich leid", so der 37-Jährige. "Ich hätte wahnsinnig gerne mit euch einen schönen Abend im Naturtheater verbracht."

Max Giesinger sagt Konzert ab und gibt Fans wichtigen Tipp

Der Musiker tourt noch bis Ende September durch Deutschland. (Archivfoto)
Der Musiker tourt noch bis Ende September durch Deutschland. (Archivfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Dennoch richtet Giesinger wertschätzende Worte an seine Fans: "Danke an alle, die für diese Show und auch für alle anderen Konzerte diesen Sommer Tickets gekauft haben, meine Musik hören und uns immer supporten."

Zusätzlich gibt er der Community noch einen kleinen Tipp mit, um zu vermeiden, dass auch in Zukunft Konzerte abgesagt werden müssen: "Wenn ihr wisst, dass ihr auf ein Konzert gehen wollt, hilft es uns total, wenn frühzeitig Tickets gekauft werden. So können wir besser planen und solche Absagen im besten Fall vermeiden."

Wer bereits Tickets für die Show im Naturtheater Steinbach-Langenbach gekauft hatte, kann diese dort zurückgeben, wo sie erworben wurden. "Ich hoffe, wir sehen uns stattdessen bei einem der anderen Sommer Open Airs", so der Sänger abschließend.

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So gibt es aktuell auch noch Tickets für andere Städte, wie zum Beispiel in Görlitz oder Geldern zu kaufen.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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