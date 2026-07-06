Pietro Lombardi verrät: Laura hatte gar keinen Bock auf ihn

Köln - Trotz Verlobung und zweier gemeinsamer Kinder scheint die Beziehung von Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) gescheitert zu sein. Und auch der Anfang war schwieriger als gedacht, wie der Sänger jetzt offenbart.

Pietro Lombardi (34) hat über die Anfänge seiner Beziehung mit Laura Maria Rypa (30) ausgepackt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die wollte mich nicht haben, aber ich wollte sie. Das ging dann lange hin und her und irgendwann hatte ich sie", verrät der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" (2011) in der neuesten Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Kumpel Oliver Pocher (48) macht.

Eigentlich sei die Beziehung mit der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten aus Köln nicht geplant gewesen, sondern Pietro sei einfach nur auf Spaß aus gewesen und das habe er Laura auch so vermittelt.

Kennengelernt haben sich der bekennende Fan des Karlsruher SC und die Influencerin bei einem Videodreh zu seinem Musikvideo "Cinderella".

Nachdem die eigentliche Hauptdarstellerin kurzfristig ausgefallen sei, habe der 34-Jährige kurzerhand fünf andere Frauen - darunter auch Laura - organisiert, die mit ihm vor der Kamera stehen sollten.

Allerdings sei die zweifache Mutter überhaupt nicht sein Typ gewesen. "Da war eine Brünette, die war superhübsch. Aber ich habe Laura angeguckt, sie war blond, und ich dachte mir: Irgendwie habe ich auf die Bock", gesteht "Pie".