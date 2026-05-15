Trotz jahrelanger Beziehung: Deshalb übernachtet Max Suhr nie bei Claudia Obert
Hamburg - Seit drei Jahren gehen Max Suhr (27) und Claudia Obert (64) inzwischen gemeinsam durchs Leben. Jetzt spricht der 27-Jährige ganz offen über die Beziehung zur Society-Lady und verrät dabei einige Details dazu, weshalb ihre Liebe nach ihren ganz eigenen Regeln funktioniert.
Obwohl die beiden viel Zeit zusammen verbringen, würde eine gemeinsame Wohnung für ihn und Obert nicht in Frage kommen, so Suhr im RTL+-Podcast "Sendezeit – Shameless Edition" im Gespräch mit Nura (37). "Nee, wir wohnen nicht zusammen. Das wollen wir nicht", stellt er klar.
Der Grund: Besonders er selbst brauche viel Freiraum. "Ich mag nicht mit Leuten zusammenziehen. Ich habe auch nie Besuch. Ich habe immer schön meine Ruhe und ich gehe immer zu Leuten hin." Deshalb lebt Suhr weiterhin allein, genau wie die 64-Jährige.
Zwar sehen sich die beiden häufig, meistens bei ihr zu Hause oder in ihrem Laden. Doch wenn der Abend vorbei ist, zieht sich der 27-Jährige wieder in seine eigenen vier Wände zurück.
"Abends bin ich wieder zu Hause", erzählt er. Auch gemütliche Fernsehabende auf der Couch scheint es bei den beiden eher selten zu geben. Suhr schaut nach eigener Aussage überhaupt kein Fernsehen – auch nicht mit Obert. Sein Kommentar dazu: "Da haben wir Besseres zu tun."
So haben sich Max Suhr und Claudia Obert kennengelernt
Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? Häufig kursierte die Geschichte, dass sich Suhr und Obert in der Bar von Kiez-Größe Olivia Jones (56) das erste Mal getroffen haben. Doch diese Annahme scheint nicht ganz so zu stimmen.
Tatsächlich begegneten sie sich bereits einen Tag vorher. "Claudia habe ich zufällig vor dem 'Vier Jahreszeiten' in Hamburg kennengelernt", stellt er klar. Zuvor hatte er sich ganz in der Nähe mit einer Freundin getroffen, sich von ihr verabschiedet und auf dem Weg zu seinem Auto musste er schließlich noch an besagtem Hotel vorbei.
Und dort stand sie: Claudia Obert. "Ich dachte mir: Komm, ich mache jetzt ein Foto." Doch genau in diesem Moment drehte sich die Luxus-Lady zu ihm um. "Und bevor ich was sagen konnte, hat sie mich von oben bis unten gemustert und meinte: Was machst du denn heute Abend?"
Wie es der Zufall wollte, hatte Suhr an dem Abend noch keine Pläne. Kurzerhand fuhr er nach Hause, warf sich ein Jackett über und verbrachte schließlich den Abend gemeinsam mit Obert in einem kleinen Kreis beim Essen.
Am nächsten Tag nahm die 64-Jährige ihn schließlich mit zu Olivia Jones und Dolly Buster (56). Dort soll dann auch der erste Kuss gefallen sein. Es war der Startschuss einer Romanze, die bis heute andauert.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa