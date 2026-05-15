15.05.2026 15:20 Trotz jahrelanger Beziehung: Deshalb übernachtet Max Suhr nie bei Claudia Obert

Max Suhr verrät Details zur Beziehung zu Claudia Obert. Eine gemeinsame Wohnung können sich die beiden nicht vorstellen.

Von Janosch Dreher

Hamburg - Seit drei Jahren gehen Max Suhr (27) und Claudia Obert (64) inzwischen gemeinsam durchs Leben. Jetzt spricht der 27-Jährige ganz offen über die Beziehung zur Society-Lady und verrät dabei einige Details dazu, weshalb ihre Liebe nach ihren ganz eigenen Regeln funktioniert.

Seit drei Jahren sind Claudia Obert (64) und Max Suhr (27) ein Paar. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa Obwohl die beiden viel Zeit zusammen verbringen, würde eine gemeinsame Wohnung für ihn und Obert nicht in Frage kommen, so Suhr im RTL+-Podcast "Sendezeit – Shameless Edition" im Gespräch mit Nura (37). "Nee, wir wohnen nicht zusammen. Das wollen wir nicht", stellt er klar. Der Grund: Besonders er selbst brauche viel Freiraum. "Ich mag nicht mit Leuten zusammenziehen. Ich habe auch nie Besuch. Ich habe immer schön meine Ruhe und ich gehe immer zu Leuten hin." Deshalb lebt Suhr weiterhin allein, genau wie die 64-Jährige. Zwar sehen sich die beiden häufig, meistens bei ihr zu Hause oder in ihrem Laden. Doch wenn der Abend vorbei ist, zieht sich der 27-Jährige wieder in seine eigenen vier Wände zurück. Promis & Stars Trauer um TV-Darsteller: Günther Maria Halmer (†83) nach schwerer Krankheit gestorben "Abends bin ich wieder zu Hause", erzählt er. Auch gemütliche Fernsehabende auf der Couch scheint es bei den beiden eher selten zu geben. Suhr schaut nach eigener Aussage überhaupt kein Fernsehen – auch nicht mit Obert. Sein Kommentar dazu: "Da haben wir Besseres zu tun."

So haben sich Max Suhr und Claudia Obert kennengelernt