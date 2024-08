Max Suhr verrät: So hat Claudia Obert auf seinen Heiratsantrag reagiert

Hamburg - Max Suhr (26) will mit seinem Podcast "Backstage Boys" nun richtig durchstarten. Und natürlich wird auch Claudia Obert (62) darin eine wichtige Rolle spielen.

Max Suhr (r.) und sein Podcast-Partner Christopher Schmidt wollen von jetzt an Promi-Events unsicher machen. © TAG24

TAG24 traf ihn und seinen Podcast-Kollegen Christopher Schmidt in dieser Woche auf einem Event zum Verkaufsstart des neuen Pepsi x KangaROOS Sneakers in Hamburg. Denn: Max ist nicht nur Sneaker-Fan, er liebt es offenbar auch, sich auf Promi-Events über den neuesten Gossip auszutauschen.

Auf einem ganz ähnlichen Event hatte er in diesem Jahr auch schon Christopher kennengelernt. Die beiden kamen ins Gespräch, "und seitdem hängen wir nur noch zusammen ab", so der Moderator. Schnell sei die Idee entstanden, einen gemeinsamen Podcast zu machen, in dem sie einfach plaudern – vor allem auch über andere Stars und Sternchen aus der Szene.

"Es ist natürlich viel dummes Zeug, was wir so reden, aber wir wollen auch Einblicke geben, was hinter den Kulissen los ist und reale Storys auspacken, die andere nicht erzählen würden", erklärt Christopher das Konzept von "Backstage Boys".

Und weiter: "Wir versuchen schon ein bisschen transparenter zu sein und natürlich ordentlich abzulästern, wenn wir interessante Geschichten haben. Da nehmen wir kein Blatt vor den Mund."