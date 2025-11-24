Offen wie nie: Popstar gibt emotionalen Grund für drastische Gewichtsabnahme preis

USA - Sängerin Meghan Trainor (31) äußerte sich vor Kurzem über ihren Gesundheitszustand und darüber, was sie dazu ermutigt hatte, drastisch abzunehmen.

Meghan Trainor (31) öffnete sich über ihre Gewichtsabnahme. © VALERIE MACON / AFP

Denn bei der 31-Jährigen wurde während ihrer Schwangerschaften Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert, so Page Six.

"Ich bekomme online so viel Hate, nur weil ich zeige, wer ich bin. (…) Als ich gesund geworden bin, bin ich auf eine Fitnessreise gegangen. Das begann, als ich schwanger war und Schwangerschaftsdiabetes hatte", so die "Made You Look"-Interpretin.

Bei dieser Form der Diabetes produziert der Körper nicht genug Insulin, um die Schwangerschaftshormone auszugleichen - was zu Bluthochdruck führen kann.

Trainor fügte hinzu, dass sie nach der Geburt ihrer beiden Söhne für eine Tour stark sein wollte und ihre Kinder "aus ihrem Bettchen heben können wollte, ohne [sich] den Rücken zu verrenken."

"Jetzt mache ich dreimal pro Woche Krafttraining im Fitnessstudio und bin total auf Gesundheit fokussiert. Ich bin mittlerweile besessen von meinen Hormonen, meinem Darm", erklärte sie.