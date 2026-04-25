"Mein wahr gewordener Albtraum": Sohn von Rob Reiner (†78) spricht über Mord an seinen Eltern

Jake Reiner (34, l.) und seine Schwester Romy (28) trauern um ihre ermordeten Eltern Rob (†78) und Michele Reiner (†68). © Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auch wenn sich die Kinder Jake und Romy (28) mit einem Statement kurz nach dem Mord an ihren Eltern bereits gemeldet hatten, war über ihren seelischen Zustand bislang nicht viel bekannt. Ihr ältester Sohn Jake rekapitulierte nun in einem Artikel auf dem Portal "Substack" die ersten Momente, nachdem er von der Horrortat erfahren hatte.

Der 34-Jährige offenbarte, er habe sich zu dem Zeitpunkt, als er vom Tod seiner Eltern erfahren hatte, bei einer Gedenkfeier zu Ehren eines verstorbenen Freundes befunden: "In diesem Moment erhielt ich einen Anruf von meiner Schwester Romy, die mir mitteilte, dass unser Vater gestorben sei."

Nur wenige Minuten später rief sie erneut an und erklärte, dass auch ihre Mutter tot sei. In diesem Moment war Jakes Welt, wie er sie bislang gekannt hatte, in sich zusammengebrochen.

In dem Beitrag wird klar, welche Gedanken und Gefühle Jake seit dem 14. Dezember umtreiben: "An jenem Tag wurde mir so vieles genommen. Meine Eltern werden nicht bei meiner Hochzeit dabei sein, sie werden ihr zukünftiges Enkelkind nie im Arm halten können, und sie werden nicht miterleben, wie ich jene erfolgreiche Karriere mache, die ich noch immer anstrebe."