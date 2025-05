Am Ballermann: Melanie Müller knutscht fremd

Erst Kuss am Flughafen, dann Bier auf Malle: Don Francis (51) mit Melanie Müller (36). © Bildmontage: Instagram/melanie.mueller_offiziell

Neunmal im Mai ist Don Francis (51) im "Oberbayern" gebucht, das zwischen den noch größeren Ballermann-Diskotheken "Bierkönig" und "Mega-Park" in Arenal liegt.

Für seinen ersten Auftritt in diesem Monat reiste der selbst ernannte "König von Lloret de Mar" am Donnerstag vom spanischen Festland aus auf die bei Deutschen so beliebte Insel. Kurz vor dem Abflug aus Barcelona sprach er in die Kamera: "Hoffentlich holt mich meine Sister Melanie Müller ab."

Und die verpasste den Termin nicht. Zunächst musste die 36-Jährige ihren Partykollegen suchen. "Bestimmt erkenne ich ihn, weil er ganz bunte Klamotten anhat", scherzte die Leipzigerin über den typisch in Weiß gekleideten Bademantel-Träger. Diesmal kam er immerhin mit Shirt, Jacke und Hose an. Trotzdem alles in Weiß.

Pünktlich lief sie sich selbst filmend auf den gebürtigen Hamburger zu, mit dem sie 2020 an der Show "Like Me - I'm Famous" teilgenommen hatte.

Die Freude war derart groß, dass sich beide einen Kuss auf den Mund verpassten. "Wir haben uns jetzt wieder, die Familie ist da", sagte Müller, die offiziell seit Anfang 2022 mit Andreas Kunz (54) liiert ist.