Tanjas "traumatisches Erlebnis" mit Partysänger Don Francis: "Mir kommen die Tränen!"

Costa Blanca (Spanien) - 2017 wandert Tanja Schrocke nach Lloret de Mar aus. In dem spanischen Partyort wird sie Tänzerin und Assistentin des Sängers Don Francis (49). Die heute 33-Jährige zerstreitet sich aber mit ihm, wird vor die Tür gesetzt - und ist überraschenderweise zur Luxusimmobilien-Maklerin geworden.

Tanja Schrocke (33) ist Maklerin für Luxusimmobilien an der spanischen Costa Blanca. © RTL / 99pro media

"Wer kann von sich sagen, auf Deutschland-Tournee gewesen zu sein und fünf, sechs Jahre nur mit Party sein Geld verdient zu haben?", sagt die gebürtige Niedersächsin in der neuen Folge "Goodbye Deutschland". Doch vor fünf Jahren kommt der krasse Bruch.



Damals soll der Veranstalter einer Party in Bremen versehentlich nur ein Hotelzimmer gebucht haben. Kurzerhand hätten beide das Bett auseinander geschoben und im selben Raum geschlafen. Francis' Frau Kristina erfährt zufällig davon, weil Tanjas Mutter ihr von Francis' lautem Schnarchen berichtet. "Ich bin ausgerastet und habe ihm gesagt, dass es nicht korrekt ist, wenn er mit ihr in einem Zimmer schläft", so die Ehefrau.

Am nächsten Tage habe der gebürtige Hamburger Tanja eine Nachricht geschrieben, dass er zum nächsten Auftritt allein fahre und sie zu Hause bleiben solle. Don setzt seine Assistentin sogar auf die Straße, um weiteren Missverständnissen und Eifersucht vorzubeugen.

"Wenn ich zurückdenke, habe ich nur dieses traumatische Erlebnis und mir kommen die Tränen. Das hat mich wirklich verletzt." Gekränkt und ihrer Meinung nach schuldlos zieht Tanja in das kleine Küstenörtchen Altea, beginnt ein komplett neues und vor allem konträres Leben, verkauft heute luxuriöse Häuser und Penthouses an reiche Menschen.

Um komplett mit der Vergangenheit abzuschließen, sucht die 33-Jährige aber das klärende Gespräch zu ihrem früheren Chef, der "gar nicht glauben" kann, dass sie nach so langer Zeit Kontakt aufgenommen hat.