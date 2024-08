Hitlergruß-Prozess: So lautet das Knallhart-Urteil gegen Melanie Müller

Melanie Müller (36) wurde schuldig gesprochen! © Christian Grube

Die im hellbraunen Hosenanzug mit dunkelbraunen High Heels im Saal 201 erschienene RTL-Dschungelkönigin von 2014 wurde zu 160 Tagessätzen á 500 Euro, insgesamt also 80.000 Euro verurteilt! Damit verschärfte das Gericht die von der Staatsanwaltschaft geforderte 5700 Euro hohe Geldstrafe um das 14-Fache!

Melanie Müller nahm das Urteil regungslos mit gesenktem Kopf zur Kenntnis. Da sie ihre aktuellen Einkünfte vor versammelter Presse nicht offenlegen wollte, musste das Gericht diese schätzen - auf monatlich 15.000 Euro, was die 36-Jährige sauer aufstampfen ließ. Ausschlagend für die Schätzung sei ihr "auffällig luxuriöser Lebensstil", man zog aber auch ihren Reputationsverlust ein.

Die zentrale Frage des Prozesses war: Zeigte die zweifache Mutter eine unwillkürliche Partybewegung oder einen eindeutigen Hitlergruß?

Neben Staatsanwalt Thomas Schmelzer, der keinen Zweifel am "Augenblicksversagen" der Angeklagten sieht, sah es auch der Vorsitzende Richter Lucas Findeisen als erwiesen an, dass die bekannte Partysängerin bei einem Auftritt im September 2022 den rechten Arm mehrfach bewusst ausstreckte, um dem zumindest in Teilen offensichtlich rechtsgesinnten Publikum einzuheizen.

Einen Mann in der zweiten Publikumsreihe, der fortwährend "Sieg heil" gerufen und den Hitlergruß gezeigt hatte, habe die 36-Jährige "eindeutig gesehen", sagte Schmelzer nach Sichtung des bei der Oktoberfest-Veranstaltung angefertigten Videomaterials.