Melanie Müller: Gericht verkündet Urteil im Prozess gegen Party-Veranstalterin

Peine/Leipzig - Während in ihrem "Hitlergruß"-Skandal derzeit über einen Prozess entschieden wird, stand Melanie Müller (35) bereits wegen eines anderen Falls vor Gericht. Ein Konzert von ihr in Niedersachsen war abgesagt worden, die Leipzigerin forderte daraufhin die Zahlung ihrer Gage. Am heutigen Dienstag fiel das Urteil in dem Prozess.