HadeB-Philip vermisst seinen kleinen Sohn: "Kämpfe für dich"

Philipp (35) genießt die wenige Zeit mit seinem Sohn in vollen Zügen. © Instagram/philipp_hamburger_jung

Erst vor kurzem musste der Ex-Kuppelshow-Kandidat einen herben Rückschlag verkraften: Er darf sein Kind nicht mehr wie zuletzt das ganze Wochenende sehen, sondern nur noch am Samstagnachmittag. Ansonsten lebt "Mucki", wie die beiden ihr Kind nennen, bei Mutter Melissa.

Der Kleine dürfe auch nicht mehr bei ihm übernachten, "weil es eine Person nicht will, dass ich meinen Sohn länger sehen darf", wetterte Philipp auf Instagram. Warum es überhaupt so weit gekommen ist, verriet er jedoch nicht.

Nun wandte sich der Hamburger erneut an seine fast 30.000 Follower. Er teilte einen süßen Schnappschuss aus vergangenen Tagen, auf dem er mit seinem Sohn im Bett kuschelt.

Dazu verfasste er rührende Zeilen: "Mein Schatz. Solange ich stehen kann, kämpfe ich für dich! Solange ich atme, verteidige ich dich! Solange ich lebe, werde ich dich lieben!", so der 35-Jährige. (Rechtschreibung in alle Zitaten angepasst)

Die wenige gemeinsame Zeit mit seinem Kind genieße er in vollen Zügen: "Es sind die schönen Momente, die uns immer in Erinnerung bleiben, auch wenn wir uns nicht oft sehen, vermissen wir uns. Jedes Mal, wenn wir uns am Samstag wiedersehen, strahlst über beide Ohren und läufst sofort in meine Arme", erinnerte er sich.