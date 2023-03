HadeB-Philipp traurig: Sein Sohn darf nicht mehr bei ihm übernachten

Philipp (35) darf seinen Sohn nur noch am Samstagmittag sehen. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/philipp_hamburger_jung

Nachdem Philipp seinen Sohn, den kleinen Muck, anfangs immerhin am Wochenende sehen durfte, hat sich seine Vaterzeit mittlerweile nur noch auf den Samstagmittag beschränkt.

"Weil es eine Person nicht will, dass ich meinen Sohn länger sehen darf", erklärte der 35-Jährige in einer Frage-Antwort-Runde auf seinem Instagram-Profil. Aber warum ist es überhaupt so weit gekommen? Darüber darf Philipp nicht reden, wie er schrieb. "Aber ich denke weil jemand einen Brief von einem bestimmten Amt bekommen hat", klärte er auf. (Rechtschreibung übernommen)

Durch die Kontaktbeschränkung darf der kleine Muck daher auch nicht mehr bei seinem Vater übernachten. Dabei hatte das sehr gut funktioniert, wie der Papa beschrieb. "Als er bei uns geschlafen hat hat M. immer durchgeschlafen und ist nie aufgewacht. Als er dann um 8 Uhr wach wurde hat er sich an uns gekuschelt und hat noch eine Stunde weiter geschlafen", erinnerte er sich. Doch diese Zeiten, Melissa nennt sie im Übrigen "Dates", sind nun leider vorbei.

Geht es nach der 29-Jährige, dürfte Philipp seinen Sohn gar nicht sehen. "Wenn es nach jemandem geht ist mein Recht nur zu zahlen und nichts weiter", antwortete er auf die Frage, welche Rechte er habe. Besonders schade: Selbst seine Eltern dürfen ihren Enkel nur sehen, wenn er bei dem 35-Jährigen ist.