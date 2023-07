HadeB-Philipp äußert sich kryptisch über den Tod: "Habe alles erreicht"

Philipp (36) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat mit teils kryptischen Aussagen die Fragen seiner Instagram-Follower beantwortet © Instagram/philipp_hamburger_jung

So ging der 36-Jährige, der sich am Ende des Jahres aus den sozialen Medien zurückziehen will, unter anderem darauf ein, wo er gerade am liebsten wäre: "In den USA. Da kennt mich keiner. Da kann ich ein neues Leben beginnen und keiner kann mal eben vorbeikommen."

Eine ziemlich düstere Antwort - als er jedoch gefragt wurde, warum er so negativ sei und ob er sich in therapeutischer Behandlung befinde, widersprach der Hamburger vehement: "Ich bin nicht negativ, sondern Realist. Das ist ein Unterschied."

Gleichzeitig empfahl er stattdessen dem Fragesteller, sein Leben zu ändern oder eine Therapie zu machen - weil dieser ja offensichtlich alles so negativ interpretiere. Damit war der besagte Follower aber anscheinend nicht allein.

Ein weiterer User wollte nämlich wissen: "Warum ist dein Verhalten so komisch?" Philipps Antwort: "Es gibt Sender und Empfänger. Wenn man negativ gestimmt ist, dann liest man alles negativ. Ich meine hier nichts negativ. Es ist nur amüsant, wie manche hier so abgehen."

So weit, so verwirrend - im nächsten Atemzug ging es dann aber plötzlich darum, weshalb sich der HadeB-Kandidat "den Tod wünsche" - huch! Philipps Reaktion: "Ich habe alles in meinem Leben erreicht oder erlebt."