"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa über neue Liebe: "Nennt ihn Leander oder Norbert"

Hamburg - Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" stellt ihr Leben gerade erneut komplett auf den Kopf: Doch an einem scheint sie nun festhalten zu wollen.

Peter, Leander oder Norbert? Jedenfalls hat Melissa (30) eine neue Schulter gefunden, an die sie sich lehnen kann. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Denn die 30-Jährige hat sich dazu entschieden, Hamburg den Rücken zu kehren und wieder zurück in ihre Heimatstadt zu ziehen.

Auch ihren Job hat sie dafür bereits gekündigt. "Ich werde direkt nach dem Umzug wieder als Angestellte tätig sein, in einem Job, den ich schon immer so ausüben wollte", erklärte sie jetzt geheimnisvoll in einer Instagram-Fragerunde.

Zwar hätte sie ihren Job in Hamburg auch behalten können, doch sie habe die Chance auf eine berufliche Veränderung unbedingt nutzen wollen, so Melissa.

Aber natürlich wollten Fans in dem Q&A auch wissen, wie es eigentlich um Melissas Liebesleben steht. Nach ihrer Trennung von Philipp (36) hatte sie ihren Followern zunächst einen neuen Freund unter dem Pseudonym "Peter" vorgestellt. Die beiden trennten sich jedoch wenig später.

Inzwischen gibt es in Melissas Leben aber wieder einen neuen Mann, wie sie erst kürzlich verlauten ließ. Mit ihm und zwei Kindern wolle sie nun eine neue Patchworkfamilie gründen. Dafür mieteten die beiden ein Haus, in das sie schon bald komplett umziehen wollen. Eine erste Wand im Kinderzimmer hat Melissa am Wochenende bereits gestrichen.

Doch wer ist der unbekannte Mann an Melissas Seite? "Nennt ihn Peter, Leander oder Norbert", schrieb Melissa auf die Frage eines Followers. "Aber ja, meine bessere Hälfte gibt es."