"HadeB"-Melissa bestätigt neue Liebe und Umzug! Was Ex Philipp wohl dazu sagt?

Hamburg - Ein bedeutender Schritt: Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat am gestrigen Sonntag auf Instagram große Neuigkeiten mit ihren rund 84.500 Followern geteilt.

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" wird mit Sohn "Mucki" Hamburg verlassen und in ihrer Heimat Niedersachsen zurückkehren. © Fotomontage: Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Die 30-Jährige postete auf ihrem Profil einen Schnappschuss, auf dem sie mit Söhnchen "Mucki" (2) auf einem Spielplatz zu sehen ist - die beiden haben sichtlich Spaß, Melissa grinst breit.

Und die einstige Kuppelshow-Kandidatin hat auch allen Grund dazu, wie sie in der Caption des Bildes offenbarte: Ihr Leben wird sich zeitnah ziemlich verändern.

So schrieb die Norddeutsche: "Wer glücklich sein will, braucht Mut. Mut zur Veränderung. Mut, Wünsche wirklich wahr werden zu lassen. Mut, ja zu etwas zu sagen. Und vor allem Mut, um Hamburg zu verlassen."

Ja, die Erzieherin will ihre langjährige Heimatstadt tatsächlich hinter sich lassen: "Wir werden noch dieses Jahr so mutig sein und Hamburg verlassen, denn für uns geht ein wirklicher Traum in Erfüllung", berichtete die Melissa.

Anschließend ließ sie die Bombe platzen: "Wir haben nicht nur die Zusage für unser Haus, sondern auch schon den Mietvertrag unterschrieben. Somit werden wir ganz bald neue Wege gehen, unter dem Motto: 'Hallo Patchworkfamilie.'"