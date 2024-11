Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" über Neustart: "Es ist befreiend"

Dabei merke sie aber, dass sie endlich wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schauen könne. "Ich freue mich auf das, was noch kommt, auf die Momente, in denen wir uns leichter fühlen", wie es die Norddeutsche beschreibt. Denn hinter Melissa nervlich aufreibende Wochen.

Melissa kümmert sich alleinerziehend um ihren Sohn "Mucki" (3). © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Denn Melissa erkrankte bereits vor einigen Monaten an einer Depression. "Ich dachte nie, dass mich sowas treffen würde. Aber es lässt sich nicht mehr wegdiskutieren."

Wenige Wochen zuvor hatte sie zudem die Trennung von ihrem Ex-Freund öffentlich gemacht und dabei auch angedeutet, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein.

Dabei hatte Melissa mit ihrer letzten Beziehung eigentlich auch schon auf einen Neuanfang gehofft, um endlich mit ihrem Scheidungs-Drama um Ex-Mann Philipp (36) abschließen zu können.

Inzwischen klingt es so, als könne Melissa all das nun endlich hinter sich lassen: "Hier sein zu dürfen, fühlt sich an, wie der Beginn von etwas Gutem – auch wenn der Anfang holprig ist", so die 31-Jährige.