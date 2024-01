Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick": Deshalb war es plötzlich still um sie

Hamburg - Normalerweise versorgt Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" ihre Follower täglich mit Updates aus ihrem neuen Alltag als Patchwork-Mama. Doch in den vergangenen Tagen war es ungewöhnlich still um sie. Wie kam es dazu?

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" brauchte ein paar Tage für sich. Ihren Fans erklärte sie jetzt die Gründe. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Einige Fans machten sich sogar schon Sorgen um die Influencerin und munkelten, ob ihre aktuelle Beziehung zu "Leander" vielleicht schon wieder in die Brüche gegangen sein könnte.

Doch da konnte Melissa ihre Community jetzt beruhigen. In einer Fragerunde bei Instagram erklärte sie klipp und klar: "Nur, weil Ihr gerade nichts mitbekommt, heißt das nicht, dass wir getrennte Wege gehen!"

Ganz im Gegenteil: Sie und ihr Freund, den sie für die Öffentlichkeit auf den Namen "Leander" taufte, seien immer noch sehr glücklich miteinander.

Doch was war dann der Grund für ihre Instagram-Pause, wollte ein Fan anschließend von ihr wissen.

Auf die Frage hatte Melissa gleich mehrere Antworten parat: So hatte die Norddeutsche in der vergangenen Woche einen Eingriff an der Nase, weil sie schon seit längerer Zeit schlecht Luft bekommen habe. "Das führte dazu, dass ich super unerholsam geschlafen habe, weil ich natürlich immer darauf geachtet habe, dass ich so geräuschlos schlafe, wie es nur geht. Das musste jetzt geändert werden", lautete dazu ihre Erklärung.

Der Eingriff sei besonders schmerzhaft gewesen, doch inzwischen könne sie auch schon wieder arbeiten gehen, so Melissa weiter.