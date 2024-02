Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt erschreckendes Update: "Es wurde viel spekuliert"

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" meldete sich mit erschreckenden Neuigkeiten bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

"Es wurde sehr viel spekuliert: Der kleine M. und ich sind wieder alleine", begann der Reality-TV-Star am Mittwochabend eine Instagram-Story auf ihrem Account.

Die Beziehung zu ihrem Freund, den sie in der Öffentlichkeit auf den Namen "Leander" getauft hatte, sei damit offiziell beendet.

Doch vor allem die Hintergründe schockieren: Denn offenbar wurde Melissa Opfer häuslicher Gewalt. "Wir wohnen wieder alleine. Das ist auch richtig so und vor allem auch wichtig so. In den letzten Tagen gab es mehrere Situationen, die das bewiesen haben", so Melissa weiter.

Aktuell sei sie aber noch in einer Phase der Aufarbeitung und könne deshalb nicht im Einzelnen über das sprechen, was zwischen ihr und "Leander" genau passiert sei. Doch sie wolle sich zu einem späteren Zeitpunkt definitiv noch einmal dazu äußern, versprach sie ihrer Community. Ein erstes Statement sei aber ein Reel, das sie bereits hochgeladen habe.

Dort ist zu sehen, wie Melissa nachdenklich auf dem Sofa sitzt. Im Hintergrund läuft der Song "Stärker als Gewalt" von Eko Fresh (40) mit den Zeilen: "Es ist wieder mal passiert, denn er stand unter Druck. Ihm ist nur seine Hand ausgerutscht."

Dazu teilte Melissa den Screenshot ihrer Anrufliste, die einen vierminütigen Anruf bei der Polizei dokumentiert. Offenbar ereignete sich der Vorfall erst in dieser Woche.