Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" zeigt erstmals neuen Freund: Fans haben eine Frage

Hamburg - Melissa (30) von " Hochzeit auf den ersten Blick " hat sich am Wochenende erstmals öffentlich an der Seite ihres neuen Freundes gezeigt.

Den Namen wollte sie auch dieses Mal für sich behalten: "Nennt ihn Leander oder Norbert ", schlug sie ihren Followern lediglich vor. Dazu betonte sie zwar, dass ihr Freund vorerst nicht in die Öffentlichkeit wolle. Doch sie schloss auch nicht aus, dass sich das in Zukunft noch mal ändern könnte.

In einem aktuellen Instagram-Post steht Melissas neue Liebe nun im Mittelpunkt – wenn auch nur in der Rückansicht. Zu sehen ist, wie das Paar auf dem Boden vor einem Kachelofen ihres neuen Zuhauses sitzt und sich innig umarmt. "In einer Welt voller Unruhe ist es ein Segen, daheim anzukommen – nicht nur an einem Ort, sondern auch im Herzen des anderen", textete Melissa eine süße Liebeserklärung dazu und erntete sofort zahlreiche Glückwünsche ihrer Fans.

Doch einigen Usern fiel dazu noch ein verdächtiges Schmuckstück an ihrem Finger auf: "Habt ihr euch verlobt?", "Neuer Ring", ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Allerdings handelt es sich dabei um einen Ring, den Melissa bereits seit längerer Zeit trägt.

"Mein Deko-Ring ist KEIN Verlobungsring", hatte sie dazu schon einmal betont. Anfang des Jahres stellte sie außerdem klar, dass sie vorerst nicht ans Heiraten denke: "In 30 Jahren bin ich so 60, vielleicht dann noch mal."