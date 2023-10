Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" spricht über Sexleben: "Nicht immer einfach"

Niedersachsen - "Fragen, die man eher nicht stellt" - genau diese beantwortete Melissa (30) von " Hochzeit auf den ersten Blick " ihren Fans am gestrigen Montag via Instagram . Dabei kamen einige interessante Dinge ans Licht.

© Fotomontage: Instagram/melissa_aufdenerstenblick

So wurde die 30-Jährige unter anderem gefragt, was sie an ihrem Körper besonders möge und was nicht. Ihre Antwort: "Ich mag tatsächlich viel an meinem Körper. Meine Figur, meine Größe, mein Gesicht. Tatsächlich würde ich mir aber eine feinere Haut wünschen." (Rechtschreibung und Grammatik aller Zitate angepasst, Anm. d. Red.)

Zudem wollte eine Followerin wissen, wie es bei Melissa und ihrem neuen Partner mit der Verhütung aussehe. "Nach langem Überlegen habe ich mir tatsächlich letztes Jahr die Hormonspirale einsetzen lassen. Für mich die beste Alternative, um zu verhüten", entgegnete die Niedersächsin.

Doch wie oft haben die beiden denn so Sex? Auf die entsprechende Frage erklärte die Blondine: "Ein Sexleben mit zwei kleinen Kindern zu führen, ist tatsächlich nicht immer einfach. Ich glaube, da spreche ich jedem Elternpaar aus der Seele. Es gibt mal sehr aktive Phasen und dann auch mal eher ruhige Momente."

Seit knapp zwei Monaten lebt Melissa nun schon mit ihrem Sohn "Mucki" (2), ihrem neuen Freund und dessen Sohn (3) zusammen - eine echte Patchworkfamilie. "Ich liebe das, was ich jetzt habe", unterstrich die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin.