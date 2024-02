Nach Drama mit Ex-Frau Melissa: Hier sucht "HADEB"-Philipp jetzt erneut die große Liebe

Hamburg - Durch seine Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" und die anschließende (öffentlichen) Streitereien mit Ex-Frau Melissa (30) ist Philipp (36) deutschlandweit bekannt geworden. Ein unverhoffter Ruhm, dem er eigentlich 2024 den Rücken kehren wollte, wie er vergangenes Jahr im TAG24-Interview noch betonte. Doch wie das halt immer mit den Vorsätzen so ist, war das wohl nicht ganz ernst gemeint: Ganz überraschend war Philipp in der heutigen Folge von "First Dates" zu sehen.