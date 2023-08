Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" beunruhigt Fans: Diese Operation steht bei ihm an!

Eigentlich hatte Philipp geplant, noch in diesem Jahr für einen größeren Boxkampf im Ring zu stehen. Das wird nun wohl nichts mehr. Falls der Kampf dann im kommenden Jahr stattfinden könne, werde er diesen wohl nicht live bei Instagram übertragen, so Philipp.

Doch in einem zusätzlichen Post schrieb der 36-Jährige noch: "Nach meiner Operation weiß ich erst, wie ernst es bei mir ist und wie und wann ich zurück in den Ring steigen kann." Für ihn sei es in jedem Fall das Schlimmste, wenn er seinen Sport nicht mehr wie gewohnt ausüben könne.

Die Operation sei für ihn der letzte Ausweg gewesen, sodass er sich schweren Herzens dafür entscheiden musste. "Diese OP ist leider notwendig", so Philipp weiter. Doch um welche Hintergründe es sich genau handelt, dazu erklärte er zumindest am Wochenende noch nichts.

So erklärte er am Sonntag in einer Fragerunde auf seinem Instagram -Account, dass ihm eine schwere Operation im Bauchraum bevorstehe: "Es wird der Magen von der Speiseröhre getrennt, ein neues Stück eingesetzt und der Magen wird versetzt", beschrieb es Philipp auf die besorgte Nachfrage eines Fans.

Noch scheint Philipp auf die Scheidung von seiner Ex Melissa zu warten: Immer wieder war ein entsprechender Termin verschoben worden. Über Details dazu hüllten sich die beiden aber in Schweigen. "Der nächste Versuch ist im Oktober", erklärte Philipp nun weiter in dem Q&A.

Nach wie vor dürfe er seinen Sohn nur an Samstagen sehen, während sich den Rest der Woche Melissa um den kleinen Mucki kümmert. In Zukunft könnten die Treffen von Vater und Sohn noch etwas schwieriger werden: Denn Melissa will schon bald mit ihrer neuen Patchworkfamilie zurück in ihre alte Heimatstadt außerhalb Hamburgs ziehen.

Philipp aber betonte, dass in dem Zusammenhang alles geregelt sei: Er werde seinen Sohn auch in Zukunft einmal die Woche sehen.