Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" über Neuanfang: "Es kennt mich niemand"

Seinen Post versah Philipp (36) von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit einem Totenkopf. © Screenshot/Instagram/philipp_hamburger_jung (Bildmontage)

Einen entsprechenden Post versah er in seiner Instagram-Story mit einem Totenkopf.

Dazu veröffentlichte er ein Bild, auf dem er selbst schelmisch in die Kamera lächelt. "Jeden Tag, wenn mir die Tränen von meinen Wangen laufen und ich zurückblicke auf die letzten 36 Jahre, denke ich: Wer kennt mich eigentlich wirklich?", heißt es gleich zu Beginn des Textes.

Doch er könne die Frage für sich selbst klar beantworten: "Es kennt mich niemand. Noch nicht mal meine Liebe meines Lebens." Das sei eine Tatsache, die ihn jeden Tag aufs Neue traurig mache. Und auch den Grund habe er schon längst erkannt: Er könne sich anderen gegenüber einfach nicht richtig öffnen.

Damit sei jeder Tag ein harter Kampf für ihn und er arbeite stetig daran, diesen Umstand für die Zukunft doch noch zu ändern. Auch wenn er in der Vergangenheit immer wieder verletzt wurde und dadurch ständig Rücktritte erlebt habe. "Es ist für einen Menschen schwer, Vertrauen aufzubauen, wenn man immer in seinem Leben um Liebe und Anerkennung kämpfen musste", so Philipp weiter.

Seinen nachdenklichen Post beendete er jedoch mit sehr zuversichtlichen Zeilen: Denn er blickt offenbar optimistisch auf das Jahr 2024, in dem er sich einen großen Traum erfüllen will. Welchen? Das verriet der Reality-TV-Star nicht.

Dafür kündigte er an: "Wenn das klappt, wird Philipp neu geboren und es wird ein neues Buch meines Lebens geschrieben", so der Hamburger. Dazu setzte er den Hashtag #neueskapitel.