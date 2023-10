"Hochzeit auf den ersten Blick": Melissa und Philipp haben Grund zum Feiern

Melissa (30) von "Hochzeit auf den ersten Blick" feierte die Scheidung von Ex Philipp (36) mit einer Flasche Sekt. © Fotomontage: Instagram/melissa_aufdenerstenblick

Zunächst meldete sich der 36-Jährige am Vormittag in seiner Story, schrieb: "Es ist offiziell: Ich bin geschieden." Zuvor hatte er auf demselben Wege bereits angekündigt, dass es heute "endlich so weit" sei.

Die 30-Jährige schrieb ebenfalls in ihrer Story: "Es ist geschafft. Ich melde mich später in Ruhe, jetzt habe ich erst einmal was zu feiern." Und tatsächlich: Am Nachmittag meldete sich Melissa nochmals bei ihren Fans.

Zu zwei Fotos, auf denen die Niedersächsin mit einer Flasche Sekt feiert, listete sie die Dauer ihrer Ehe auf: von 47260800 Sekunden bis hin zu einem Jahr und 182 Tagen. "Beenden wir das ganze Kapitel", kommentierte sie.

Und weiter: "Wie ihr ja mitbekommen habt, war das letzte Jahr ziemlich schwierig für mich. Denn auch, wenn ich mich zum Wohle meiner Familie dazu entschieden habe, diesen Weg nicht öffentlich zu teilen, sind leider von anderen immer wieder absurde Gerüchte und Anschuldigungen in Umlauf gebracht worden."

Melissa und Philipp hatten sich nach der Trennung im Dezember 2021 eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Immer wieder flogen Giftpfeile hin und her, insbesondere Sohn Mucki (2) stand oftmals im Zentrum des Konflikts.