"Hochzeit auf den ersten Blick": Philipp plaudert über Liebesleben von Ex Melissa

Hamburg - Seit seiner Trennung von Melissa (29) von "Hochzeit auf den ersten Blick" darf Philipp (35) seinen zweijährigen Sohn "Mucki" nur noch an Samstagen sehen.

Melissa (29) von "Hochzeit auf den ersten Blick" kümmert sich alleinerziehend um den kleinen Mucki - Philipp (35) darf ihn am Wochenende sehen. © Screenshot Instagram/melissa_aufdenerstenblick, philipp_hamburger_jung (Bildmontage)

Bei der Übergabe des Kindes scheinen sich die Ex-Partner aber nicht mehr viel zu sagen zu haben.

Und obwohl beide mehrfach öffentlich betont hatten, sich nicht mehr über den jeweils Anderen äußern zu wollen, plauderte Philipp nun ein pikantes Detail über Melissas Liebesleben aus: Denn offenbar scheint die 29-Jährige nach der Trennung von "Peter" wieder einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben.

Philipp schrieb nach dem Treffen mit seinem Sohn am Wochenende zunächst geheimnisvoll in seiner Story: "Wie viele neue Partner sollte ein zweijähriges Kind innerhalb von einem Jahr kennenlernen?", und weiter: "Wird das Kind dadurch verhaltensauffällig, wenn das häufiger passiert?"

Dabei nannte er zunächst keine Namen und ließ offen, auf wen er sich mit dieser Botschaft eigentlich bezog. Doch in der nächsten Story wurde er dann noch einmal etwas deutlicher. Denn auf die Nachfrage eines Followers, ob er eigentlich den Ex-Freund von Melissa kennengelernt habe, den diese in der Öffentlichkeit auf den Namen "Peter" getauft hatte, schrieb Philipp: "Leider nicht (...), aber vielleicht klappt es ja mit dem neuen Typen."

Dieser sei ihm am Samstag entgegengekommen, habe dabei nur auf den Boden geguckt und sich dann in Melissas Auto gesetzt. "Ich bin gespannt, wer das diesmal ist und ob er meinem Sohn guttut", so Philipp weiter.