"DSDS"-Star Melody Haase über sexuellen Missbrauch: "Mein Körper war ein einziger Beweis"

Köln - Sie ist ein lebender Beweis dafür, dass man den Menschen nur vor den Kopf schauen kann: Während sie im Reality-TV durch ihre gute Laune auffällt, hat Ex-" DSDS "-Sternchen Melody Haase (31) in ihrem Leben schon so einiges durchgemacht.

Als 19-Jährige nahm Melody Haase (31) 2014 an "DSDS" teil, um ihren großen Traum von der Gesangskarriere zu verwirklichen. © Henning Kaiser/dpa

Der psychische Schmerz sei daraufhin so groß gewesen, dass sich die Sängerin in eine geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie einliefern lassen musste.

Das sei zwar etwas, "was man am liebsten keinem erzählen will", meinte Melody, verriet dann aber, wie sie trotzdem den Mut dazu finden konnte: "Ich weiß, dass ganz viele Frauen so was oder Ähnliches erlebt haben und deswegen finde ich es wichtig und richtig, das zu melden. Weil es wurde auch eine Haftstrafe erlassen."

Rettung fand die 31-Jährige schließlich in der Musik. Schon als Kind habe sie davon geträumt, einst auf den großen Bühnen des Landes zu stehen und die Menschen mit ihrer Stimme zu verzaubern. Daher nahm sie auch 2014 an der elften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil.

Seitdem habe es zwar immer wieder Phasen gegeben, "die nicht so geil waren", erzählte Melody, betonte aber: "Es geht mir grundlegend gut, und ich habe daran gearbeitet, dass es mir mit mir immer gut geht und deswegen ist auch alles gut - egal, was passiert!"