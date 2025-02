Menowins muslimische Frau will sich taufen lassen, doch das läuft anders als geplant

Darmstadt - DSDS-Star Menowin Fröhlich (37) hat sein turbulentes Leben in den Griff bekommen, indem er zum christlichen Glauben fand. Jetzt will auch seine Frau Senay (33) vom Islam zum Christentum konvertieren, doch das läuft etwas anders als geplant ...

"Gott hat ihn so verändert, wie ich mir einen Mann vorstelle", sagt Senay. Und auch sie hat das verändert. "Gott hat mir viele Dinge gezeigt, an die ich selbst nie geglaubt habe", verrät die fünffache Mutter. "Deshalb möchte ich mich auch taufen lassen."

Doch dann erfolgte die Hinwendung zum Glauben. "Ich musste erst ganz tief fallen, um zu verstehen, 'Hey, du bist jetzt hier an einem Punkt, wo du anfangen musst, das zu tun, was der Herr von dir möchte'", sagt Menowin.

Überzeugungsarbeit erfolgreich: Senays Vater (M.) stimmt zu, an der Taufe seiner Tochter teilzunehmen. © Picture Puzzle Medien/VOX

Menowin findet das natürlich wunderbar, aber Senays Familie ist nicht sehr angetan von der Entscheidung. Ihre Mutter hat die Teilnahme an der Taufe bereits abgesagt. Bleibt noch ihr Vater.

Also besucht ihn das Paar. Und während Menowin für das körperliche Wohl sorgt, erklärt Senay ihrem Vater ihr Vorhaben. Der ist erst einmal überrascht. Aber nachdem sie ihm versichert, den Schritt wirklich aus innerer Überzeugung zu gehen, stimmt der Papa zu, an der Taufe teilzunehmen.

Die Erleichterung ist natürlich groß. Dass die Taufe dann trotzdem nicht so ganz den Erwartungen entspricht, hat andere Gründe. Denn während Menowin bei seiner Taufe in einer freikirchlichen Gemeinde ein richtiges Erweckungserlebnis verspürt hatte, fühlt sich Senay, nachdem sie mit dem ganzen Körper in einer Wanne untergetaucht wurde, einfach nur ... "nass".

Das hatten sich beide dann doch irgendwie spektakulärer vorgestellt. Aber nach dem Pizza-Essen mit der ganzen Familie sieht die Sache dann doch schon wieder anders aus.

"Es gibt noch die ein oder andere Baustelle in unserem Leben, aber die werden wir durch unseren Glauben meistern", ist sich jedenfalls Menowin sicher.