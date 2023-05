Miau auf der Met Gala: Promis ehren Karl Lagerfeld (†85) und sein Kätzchen

New York - Bei der diesjährigen " Met Gala " wurde es auf dem roten Teppich ganz schön haarig! Zu Ehren von Karl Lagerfeld (†85) ließen sich eine Reihe von Stars bei der Outfit-Wahl von dessen mauzender Weggefährtin Choupette inspirieren und schlüpften in kuriose Katzen-Kostüme.

Schauspieler Jared Leto (51) überraschte als Lagerfeld-Katze Choupette. © imago/Everett Collection

Obwohl sie von Gala-Gastgeberin Anna Wintour (73) offiziell eingeladen wurde, war Birma-Katze Choupette der Veranstaltung ferngeblieben. Stattdessen sprang Hollywood-Star Jared Leto (51) ein und erschien im Ganzkörper-Fell-Kostüm.

Erst nach einigen Posen für die anwesenden Fotografen ließ er die Katze aus dem Sack und lüftete das Geheimnis, wer sich hinter der überlebensgroßen Choupette verbarg.



Musikerin Doja Cat (27) machte ihrem Namen alle Ehre. Sie begeisterte in einem silber-glitzernden Miezen-Outfit - inklusive Katzenohren und Nägeln in Krallen-Optik. Und nicht nur das: Die "Say So"-Sängerin ließ sich von einem Maskenbildner sogar ihr Gesicht zu dem eines Stubentigers transformieren.

Etwas dezenter, aber nicht weniger spektakulär huldigten Stars wie Jennifer Lopez (53), Kim Kardashian (42), Gisele Bündchen (42) oder Naomi Campbell (52) dem 2019 verstorbenen Modeschöpfer.

Sie alle schritten in von Lagerfeld entworfenen oder an ihn erinnernden Kleidern über die Eingangstreppe des Metropolitan Museums in New York. Nicole Kidman (55) erschien in einem rosafarbenen Dress, das "King Karl" einst für sie entworfen hatte.