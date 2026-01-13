Premiere bei Michael Ballack: Erstes gemeinsames Foto mit Freundin und Söhnen

Starnberg/Tokyo - Seit 2022 ist der frühere FC-Bayern-Star Michael Ballack (49) mit der 24 Jahre jüngeren Sophia Schneiderhan liiert. Zum Start ins neue Jahr machte der TV-Experte nun deutlich, welchen Stellenwert die Beziehung für ihn hat - und teilte erstmals ein gemeinsames Familienfoto mit seiner Freundin und seinen Söhnen.

Auf der amfAR-Gala zeigte sich Michael Ballack (49) ganz verliebt. © Doug Peters/PA Wire/dpa

Gemeinsam mit seinen Kindern Jordi (20) und Louis (24) erkundete Michael Ballack gerade erst Japan. Immer an seiner Seite: Freundin Sophia.

Schon oft zeigte sich der ehemalige Nationalspieler mit der 24-Jährigen, sei es auf dem jährlichen Oktoberfest oder auf der amfAR-Gala in Cannes. Doch ein gemeinsames Familienfoto blieb bisher aus.

Auf Instagram lässt Ballack seine Fans nun an seinem "fantastischen Japan-Erlebnis" teilhaben und teilt eine Auswahl besonderer Momente. Auf den meisten Aufnahmen zeigt sich der 49-Jährige innig mit Freundin Sophia Schneiderhan oder gemeinsam mit seinen beiden Söhnen.

Ein Bild sorgt dabei für besondere Aufmerksamkeit: Erstmals präsentiert Ballack seine Patchwork-Familie auf einem gemeinsamen Schnappschuss.