Premiere bei Michael Ballack: Erstes gemeinsames Foto mit Freundin und Söhnen
Starnberg/Tokyo - Seit 2022 ist der frühere FC-Bayern-Star Michael Ballack (49) mit der 24 Jahre jüngeren Sophia Schneiderhan liiert. Zum Start ins neue Jahr machte der TV-Experte nun deutlich, welchen Stellenwert die Beziehung für ihn hat - und teilte erstmals ein gemeinsames Familienfoto mit seiner Freundin und seinen Söhnen.
Gemeinsam mit seinen Kindern Jordi (20) und Louis (24) erkundete Michael Ballack gerade erst Japan. Immer an seiner Seite: Freundin Sophia.
Schon oft zeigte sich der ehemalige Nationalspieler mit der 24-Jährigen, sei es auf dem jährlichen Oktoberfest oder auf der amfAR-Gala in Cannes. Doch ein gemeinsames Familienfoto blieb bisher aus.
Auf Instagram lässt Ballack seine Fans nun an seinem "fantastischen Japan-Erlebnis" teilhaben und teilt eine Auswahl besonderer Momente. Auf den meisten Aufnahmen zeigt sich der 49-Jährige innig mit Freundin Sophia Schneiderhan oder gemeinsam mit seinen beiden Söhnen.
Ein Bild sorgt dabei für besondere Aufmerksamkeit: Erstmals präsentiert Ballack seine Patchwork-Familie auf einem gemeinsamen Schnappschuss.
Während Michael Ballack Japan genießt, zieht Ex-Frau Simone Ballack ins Dschungelcamp
Die Söhne stammen aus Ballacks früherer Beziehung mit Ex-Ehefrau Simone Ballack. Insgesamt bekam das Paar drei Söhne, Emilio verunglückte 2021 mit gerade einmal 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.
Das Ehepaar trennte sich bereits 2011, war insgesamt vier Jahre verheiratet. Sie lernten sich im Jahr 1998 in einem Café in Kaiserslautern kennen, wo Simone als Kellnerin arbeitete, während Michael noch beim 1. FC Kaiserslautern spielte.
Während Michael mit Sophia und seinen Söhnen Japan erkundet, macht sich Simone Ballack bereit für das Dschungelcamp. Die 49-Jährige wird dort in der neuen Staffel um die Krone kämpfen.
Titelfoto: Doug Peters/PA Wire/dpa