Michael Jackson: Klagen wegen sexuellen Missbrauchs erneut vor Gericht

Michael Jackson (†50) starb bereits 2009. Doch auch lange nach seinem Tod leben Vorwürfe über sexuellen Missbrauch an Minderjährigen weiter. (Archivbild) © VINCENT AMALVY / AFP

Wie das Nachrichtenportal Time berichtete, soll dafür ein neues kalifornisches Gesetz verantwortlich sein, das den Umfang der Fälle von sexuellem Missbrauch vorübergehend erweitere.

2013 reichte Wade Robson (40) seine Klage erstmals ein - im Jahr darauf folgte ihm James Safechuck (45). 2019 erzählten die beiden Männer in der Dokumentation "Leaving Neverland", wodurch sie weltweit bekannt wurden.

Bereits 2015 wurden die Klagen wegen Überschreitung der Verjährungsfrist abgewiesen. 2021 versuchten es Robson und Safechuck erneut und wurden abermals zurückgewiesen.

Da Michael Jackson 2009 verstarb, richtete sich die Klage an dessen Unternehmen MJJ Productions Inc. und MJJ Ventures Inc., von denen jedoch nicht hätte erwartet werden können, die Kinder in einem betreutem Umfang "ähnlich der Kirche oder den Pfadfindern" zu schützen - so der Richter, der die Klagen 2021 eingestampft hatte.

Die Richter des höheren Gerichts kamen nun allerdings zu einer anderen Ansicht.