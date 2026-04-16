Michael Mittermeier expandiert: Neuer Comedy-Club jenseits der Alpen

München/Wien (Österreich) - Seit Jahrzehnten steht Stand-up-Künstler Michael Mittermeier (60) auf der Bühne. Bei Comedy-Formaten wie "RTL Samstag Nacht" oder der "Bully-Parade" war er ein gefeierter Gast, erreichte ein riesiges Publikum. Heute betreibt er in München den "Lucky Punch Comedy Club". Einzelne Shows findet man davon sogar in der ARD-Mediathek. Nun expandiert er – nach Österreich. Aber: warum?

Stand-up-Comedian Michael Mittermeier (60) steht seit Jahrzehnten auf den Bühnen. Inzwischen hat er mit dem "Lucky Punch Comedy Club" eigene – und das nicht mehr nur in Deutschland. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit dieser Frage steigt die "Zeit" im Interview mit dem 60-Jährigen ein.

Die Antwort ist überraschend einfach und – so sehr beide Seiten es vielleicht gerne abstreiten – naheliegend für Bayern und Österreicher.

"Österreich war für mich immer, und das meine ich sehr positiv, eine Erweiterung von Bayern. Ich fühle mich hier daheim", gesteht der Comedian seinen Gesprächspartnern. Die Sprachbarriere – besser gesagt: Dialekt-Hürde – ist bei der transalpinen Nachbarschaft entsprechend quasi nicht existent.

Ein Vorteil für den Künstler und seine Besucher.

Mittermeier erinnert sich, wie er bereits in den Achtzigern in Österreich auftreten konnte. Als einer der wenigen deutschen Spaßvögel.

Denn für die meisten wäre Österreich ein hartes Pflaster gewesen. "Gerade die Wiener, die waren schon tough. Das war ungefähr so, wie wenn ich als Bayer in Berlin gespielt habe."