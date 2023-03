Michael Wendler äußert sich zu TV-Comeback: "Gebt uns eine Chance"

Florida (USA) - Dass Laura Müller (22) schwanger ist und ein Kind von Michael Wendler (50) erwartet, ist länger schon kein Geheimnis mehr. Seit dem gestrigen Dienstag ist auch die TV-Rückkehr des Schlager-Stars in trockenen Tüchern. Er und seine 28 Jahre jüngere Frau bekommen ein Doku-Format auf RTLZwei. Anlässlich seines TV-Comebacks meldet sich der 50-Jährige nun zu Wort.

Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) werden dieses Jahr Eltern. RTLZwei beleuchtet das Elternwerden in einem Doku-Format. © Bildmontage: Instagram Screenshot lauramuellerofficial

Der Sänger wählt dazu das Instagram-Konto seiner Partnerin. Einen eigenen Kanal hat der "Egal"-Interpret nicht mehr, weil er 2021 wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien unter anderem im Rahmen der Corona-Pandemie gesperrt wurde.

Zuletzt war der Wendler auf Telegram aktiv, teilte dort Schwurbel-News, die so gar nicht an harmlose Party-Songs zum Mitschunkeln erinnern. Aufgrund seiner bevorstehenden TV-Wiedergeburt hatte Michael Wendler am Dienstag jedoch bekannt gegeben, seinen Telegram-Account zu schließen.

Sowohl dies als auch das neue TV-Format wurden in den Medien natürlich ausführlich beleuchtet. Das nimmt Michael Wendler zum Anlass einer Klarstellung via Instagram-Story.

Er sei "von den Reaktionen, die die Ankündigung meiner Rückkehr ins TV auslöst, bestürzt und auch von der Vehemenz überrascht", beginnt er das Posting.