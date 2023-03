Nach Telegram-Rückzug: Michael Wendler und Laura Müller bekommen Doku-Soap auf RTLZwei!

Baby als Türöffner: Mit der Schwangerschaft könnten es Laura Müller (22, l.) und Michael Wendler (50) zurück zu TV-Relevanz schaffen. © RTLZWEI

Grund dafür ist Laura Müllers (22) Schwangerschaft. Noch in diesem Sommer erwarten die beiden in die USA ausgewanderten medialen Streitfiguren Nachwuchs.

"Der Privatsender aus Grünwald gewährt im Rahmen einer sechsteiligen Doku-Soap intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura", kündigte RTLzwei am Dienstag an. "Eine Ausstrahlung inklusive der Geburt als Staffel-Highlight ist noch in diesem Jahr geplant."

Damit ist das Paar mit seinen 28 Jahren Altersunterschied wieder zurück in der deutschen Fernsehlandschaft.

"Kinder sind das Wichtigste im Leben. Ich bin außer mir vor Freude, dass Laura und mir bald Nachwuchs ins Haus steht", zitiert der Sender den 50 Jahre alten früheren Schlagersänger.

"Ihr und dem Baby gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren."

"Der Wendler", wie sich Michael Norberg (bürgerlicher Name) auch nennt, scheint - wenigstens nach außen hin - von seinen kruden Verschwörungsmärchen Abstand nehmen zu wollen. Zumindest in Teilen.