Nach Reaktion von Ikke Hüftgold: Veranstalter sagt Wendler-Konzert ab!

Ikke Hüftgold (48) lobte das schnelle Handeln des Veranstalters. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Facebook und Instagram teilte der Legdener Eventveranstalter am gestrigen Freitag mit, dass das Konzert von Michael Wendler am 3. Mai 2025 abgesagt wurde.

"Die Emotionen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben, haben uns dazu bewogen, den Auftritt von Michael Wendler zu annullieren", schreibt Dorf Münsterland.

Offensichtlich spielt die Eventlocation auf die kurzfristige Konzertabsage von Ikke Hüftgold an. Der Ballermann-Star hätte eigentlich am Samstag in Legden auftreten sollen. Weil der Veranstalter jedoch den Wendler für ein Konzert gebucht hatte, entschied Hüftgold kurzerhand, seinen Auftritt abzublasen.

Die Gründe dafür lieferte der 48-Jährige in einem ausführlichen Instagram-Beitrag. Darin hieß es, er wolle "keinen Veranstalter unterstützen, der Nazis eine Bühne gibt".

Der Wendler habe in der Vergangenheit immer wieder durch "menschenverachtende und demokratiefeindliche" Aussagen und Handlungen polarisiert. Für Hüftgold sei dies nicht hinnehmbar. Umso positiver reagierte der Partysänger nun auf Instagram, als er von der Konzertabsage des Veranstalters erfuhr.

"Um gemachte Fehler einzugestehen und sie dann zu korrigieren braucht es Mut und Einsicht!", schrieb Ikke Hüftgold auf Instagram.