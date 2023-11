Strafe für Michael Wendler: Urteil im Bankrott-Prozess gefallen!

Michael Wendler (51) soll zu einer Geldstrafe verurteilt worden sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein halbes Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung drohte dem Ehemann von Laura Müller (23) in dem Prozess vor dem Amtsgericht Dinslaken, wo sich der Wendler wegen "Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen" verantworten musste.

Während der Schwurbelsänger mit seiner Frau und dem gemeinsamen Söhnchen Rome Aston (fünf Monate) zu Hause in Florida weilte, wurde auf der anderen Seite des Großen Teichs, in seiner Heimatstadt im Ruhrgebiet, das Urteil gegen den 51-Jährigen gefällt - und das fiel vergleichsweise mild aus.



Nach einem Bericht des Senders RTL soll der umstrittene Musiker mit einer Geldstrafe davongekommen sein und insgesamt 15.000 Euro zahlen müssen.



Doch wofür überhaupt?

Konkret ging es bei dem Prozess um die Plattenfirma CNI Records, die von Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg (53) geführt wurde und 2016 pleite gegangen war.

Nach der Insolvenz der Firma soll die Unternehmerin die Rechte der Wortmarke "Michael Wendler" sowie die GEMA-Rechte an 176 Wendler-Songs auf ihren Ex-Mann übertragen haben, um sie dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen und ihr Vermögen vor der Zwangsvollstreckung zu bewahren.

Der Schlagersänger soll dabei laut Anklage Beihilfe geleistet haben.