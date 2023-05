Trotz immenser Schulden: Michael Wendler soll neue Millionen-Villa gekauft haben!

Wie kann sich Michael Wendler (50) sein luxuriöses Leben nur leisten? © Rolf Vennenbernd/dpa

So berichtet RTL nun, dass der 50-Jährige sich in Cape Coral im US-Bundesstaat Florida ein neues Grundstück inklusive üppigem Haus direkt am Wasser zugelegt haben soll. Die RTL-Redaktion zeigt sogar schon erste Bilder der Wendler-Villa und kennt angeblich auch genauere Details des kostspieligen Deals.

Der Ehemann der derzeit schwangeren Laura Müller (22) habe den Kauf demnach "über einen Kredit bzw. eine Hypothek gestemmt" - und das war wohl ganz schön teuer: 1,02 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 928.000 Euro) soll er erhalten haben!

Das Geld sei am 27. April freigegeben worden und stamme von der Firma F&P Financial LLC. Allerdings sei die knappe Million nicht einfach privat an den Schlagersänger gegangen, stattdessen soll der Deal über die Firma "Peace River Inc. 2021" abgewickelt worden sein.

Bei "Peace River Inc. 2021" handelt es sich um ein vor zwei Jahren gegründetes Unternehmen, bei dem Michael Norberg - so lautet der bürgerliche Name des Wendlers - als Präsident gelistet ist. Hat er das Ganze also so organisiert, dass er die Villa nicht als Privatperson, sondern als Geschäftsmann erwerben konnte?

Eine weitere wichtige Frage, die sich bei dem mutmaßlichen Luxus-Neuerwerb stellt: Wie kann sich der verschuldete Musiker das überhaupt leisten?