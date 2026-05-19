Michelle bricht nach Liebes-Aus ihr Schweigen: "Ich habe ihn zum Teufel gejagt"

Köln - Michelle bricht ihr Schweigen! Wenige Wochen nach dem überraschenden Liebes-Aus hat sich die Schlagersängerin nun erstmals persönlich dazu geäußert - und Klartext gesprochen!

Schlagerqueen Michelle (54, "Wer Liebe lebt") hat im Februar dieses Jahres ihre Karriere beendet. Zwei Monate später folgte das Liebes-Aus. © Jens Kalaene/dpa

In einem rund 30-minütigen Livestream auf ihrem Instagram-Kanal wandte sich die 54-Jährige am Sonntagabend direkt an ihre Fans und sprach vor allem über ihren aktuellen Zustand nach der Trennung von Eric Philippi (29).

"Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt. Ich habe getrauert, ich habe so viel geweint", gestand Michelle und machte damit deutlich, wie sehr ihr das Ganze zusetzt.

Inzwischen versuche sie, einen anderen Blick auf das Geschehene zu werfen. Die Frage nach dem "Warum" steht dabei nicht mehr im Vordergrund. Stattdessen sei sie tiefer in den Prozess der Heilung eingetaucht, wie die Blondine betonte.

Sie beschäftige sich vielmehr mit der Frage: "Warum tut mir das eigentlich so weh?" In diesem Zusammenhang spricht Michelle auch über sogenannte negative Glaubenssätze, die sie bereits in ihrer Kindheit entwickelt habe.